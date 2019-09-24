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На счета эскроу по новой схеме финансирования строительства привлечено 35 млрд рублей

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ отслеживает ситуацию по реализации нового механизма финансирования строительства

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Около 35 млрд рублей уже привлечено в рамках проектного финансирования строительства жилья. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы видим, что привлекаются деньги на счета эскроу - сейчас около 35 млрд рублей. И уже заключено более 340 кредитных договоров на сумму больше 300 млрд рублей на кредитование застройщиков", - сказала она.

Глава регулятора подчеркнула, что ЦБ отслеживает ситуацию по реализации нового механизма финансирования строительства и находится в постоянном контакте с Минстроем.

"Идут еженедельные селекторные совещания, и [решаем] проблемы, которые видим. Кроме срока рассмотрения [заявок на предоставление кредитов по новой схеме], чтобы была ясность и для застройщиков - кто сможет получить банковское кредитование, а кто не сможет получить, поэтому строительство должны продолжать более эффективные застройщики", - пояснила Набиуллина.

Отказы по кредитам

Набиуллина добавила, что более трети отказов в выдаче кредитов застройщикам по новой схеме с привлечением эскроу-счетов и проектного финансирования связана с неудовлетворительным финансовым состоянием застройщиков.

"Практически в еженедельном режиме ведем такой мониторинг, и где-то 58% отказов в предоставлении кредитов по новой схеме - это отказ клиентов. Потому что застройщики часто подают заявки в несколько банков, и где лучше условия, они выбирают этот банк. И 30% отказов - это все-таки недостаточно финансово устойчивый застройщик и характеристики. Это то, что, еще раз, должно быть в поле рассмотрения", - отметила она.

Набиуллина также подчеркнула, что есть отказы (42%) при выдаче кредитов, связанные с нехваткой документов. "Мы выявили то, что не всегда хватает оформленной разрешительной документации. Это муниципалитеты должны делать: разрешение, например, на использование земельного участка и так далее", - подчеркнула она.

О переходе на проектное финансирование

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

В новость были внесены изменения (15:35 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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