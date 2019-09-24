Комитет ГД предложил обсудить реформу стройотрасли на парламентских слушаниях в ноябре

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям предложил провести парламентские слушания по реформе долевого строительства в ноябре. Об этом во вторник сообщил председатель комитета Николай Николаев на пленарном заседании нижней палаты парламента.

"Что касается того, как реализуются наши законы, которые составили реформу долевого строительства, мы обратились сейчас в совет Государственной думы от лица комитета с предложением 13 ноября провести соответствующие парламентские слушания", - сказал Николаев.

По его словам, в октябре будут полностью подведены итоги прохождения реформы, которая стартовала 1 июля. "В ноябре мы можем заслушать, как эта реформа реализовывалась", - пояснил он.

В начале августа министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев сообщал журналистам, что Минстрой оценит результаты перехода стройотрасли России на новую модель финансирования в жилищном строительстве через счета эскроу к началу октября.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.