На Ставрополье объем ввода жилья превысит 1 млн кв. м в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Общий объем ввода жилья в Ставропольском крае составит 1 млн 35 тыс. кв. м по итогам 2019 года. Наращивание темпов обусловлено начатыми в прошлом году проектами, сообщили во вторник в пресс-службе краевого Министерства строительства и архитектуры.

"Совместный мониторинг с органами местного самоуправления края по вводу жилья показывает, что до конца декабря 2019 года планируется ввести еще 405 тыс. кв. м жилья. По предварительным данным, в 2019 году на территории региона будет сдано 1 млн 35 тыс. кв. м жилой площади при нормативе 980 тыс.", - приводятся в сообщении слова министра Алексея Когарлыцкого.

В пресс-службе отмечают, что Ставропольский край превысит планку по вводу жилья в 1 млн кв. м впервые с 2016 года. "Рост ввода жилья обусловлен прежде всего набранными темпами жилищного строительства еще в прошлом году. <…> Это стало возможным благодаря развитию стимулирования жилищного строительства в регионе", - уточняется в сообщении.

Согласно статистике, за первые восемь месяцев 2019 года в регионе ввели в эксплуатацию 630 тыс. кв. м жилья, что на 10% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Наибольший рост темпов зафиксирован в сфере индивидуального жилищного строительства.

Увеличение объемов вводимого в эксплуатацию жилья является ключевой целью нацпроекта "Жилье и городская среда". Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.