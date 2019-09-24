Жителям Чебоксар предложили проголосовать за варианты благоустройства в городе

ЧЕБОКСАРЫ, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Чебоксар открыли электронное голосование за объекты, которые благоустроят в городе в 2020 году по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды", сообщает пресс-служба городской администрации.

"Голосование стартовало на портале "Открытый город", на выбор чебоксарцам представлены 13 объектов, из которых в 2020 году благоустроят только три", - приводит пресс-служба слова главы администрации города Алексея Ладыкова.

Среди представленных проектов - Московская набережная, парк на площади Победы, лесной массив "Дубовая роща", сквер в районе ДК "Салют. Голосование продлится до 25 октября.

"Формирование комфортной городской среды" - один из четырех федеральных проектов нацпроекта "Жилье и городская среда". Главная цель проекта - сделать российские города комфортнее и удобнее. К концу 2024 года доля городов с благоприятной средой достигнет 60% - это в два с лишним раза больше, чем в 2019 году. Предполагается, что почти треть россиян будут участвовать в решении вопросов развития городской среды. Бюджет проекта составляет 287,8 млрд рублей.