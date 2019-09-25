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Силуанов: правительство и ЦБ работают над снижением ипотечных ставок

По словам министра финансов, процентные ставки уже снижаются

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ вместе с Центральным банком РФ работают над снижением процентных ставок по ипотеке, и они уже снижаются. Об этом сообщил в Госдуме первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы предусмотрели улучшение жилищных условий не менее чем 4,5 миллиона семей, у нас задача улучшать жилищные условия к 2024 году пяти миллионам семей. Здесь, безусловно, мы вместе с Центральным банком работаем над снижением процентных ставок. Процентные ставки сейчас снижаются по ипотеке, и, соответственно, доступность по ипотечным кредитам увеличивается", - сказал он.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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