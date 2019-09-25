Банки начали принимать заявки от многодетных семей на списание 450 тыс. руб. по ипотеке

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Семьи с тремя и более детьми с сегодняшнего дня могут подать в банки заявки на погашение до 450 тыс. рублей по ипотеке. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ДОМ.РФ.

Постановление с условиями реализации мер господдержки семей, имеющих детей, вступает в силу 25 сентября 2019 года. Оператором программы является ДОМ.РФ.

"В банках начинается прием заявок от многодетных семей на списание 450 тыс. рублей по ипотеке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что программа действует для семей, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился/родится третий или последующие дети. Средства в рамках программы могут быть направлены на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов.

Чтобы получить субсидию, нужно обратиться в банк, обслуживающий ипотечный кредит. К заявлению о погашении части ипотечного кредита нужно приложить документы, среди которых документы удостоверяющие личность и гражданство заявителя и его детей, в том числе материнство (отцовство), документы о предоставлении ипотечного кредита и покупке жилья или земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

"После предварительной проверки комплект документов будет направлен кредитором на рассмотрение в ДОМ.РФ. При соответствии заявки условиям программы ДОМ.РФ будет перечислять денежные средства на счет банка, который проведет досрочное погашение кредита", - отмечается в сообщении. Обмен информацией между кредиторами и ДОМ.РФ будет осуществляться через единую информационную систему жилищного строительства наш.дом.рф.