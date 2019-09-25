Суд признал недействительными претензии Росавиации к строительству жилья возле а/п Внуково

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск ООО "Молин групп" о признании недействительным аннулирование заключения о согласовании строительства многоэтажного жилого комплекса в Новой Москве "Филатов Луг", выданное Росавиацией. Об этом передает ТАСС из зала суда.

"Суд решил признать решение <...> Федерального агентства воздушного транспорта об аннулировании заключения о согласовании строительства многоэтажной застройки на земельном участке с кадастровым номером последние цифры 16 недействительным", - сказала судья Оксана Кузьмина.

Суд также постановил взыскать с заинтересованного лица в пользу ООО "Молин групп" расходы по оплате государственной пошлины в размере 3 тыс. рублей. Решение может быть обжаловано в течение месяца в полном объеме, добавила Кузьмина.

Позиция Росавиации

В ходе заседания представитель Росавиация признал, что их согласование на строительство было выдано с нарушением. При этом, по его словам, аннулирование соглашения "основано на заключениях ГосНИИ ГА (Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации - прим. ТАСС), международного аэропорта Внуково [...], подтверждающие факт того, что данные постройки влияют на безопасность полетов".

"Наше заключение выдано письмом, это не какой-то нормативный документ, это письмо. Мы как письмо выдаем, также мы и можем его отозвать. Наше письмо не является таким документом, как разрешение на строительство", - сказал представитель Росавиации.

Как добавил представитель аэропорта Внуково, главный штурман, застройщик не выполнил требования по необходимости согласования высотности застройки. По мнению аэропорта Внуково, застройщик ЖК "Филатов Луг" не получал заключения о безопасности полетов и влиянии на работу радиотехнического оборудования от оператора аэродрома.

Позиция застройщика

"Ни одним действующим нормативно-правовым актом на период подачи заявки на 1 марта 2017 года не было установлено обязательности получать согласование у аэропорта Внуково. Единственная обязанность, которая была возложена на заявителя, подать документы, запрос на получение заключения в ЦНТУ Росавиации", - отметила представитель "Молин групп".

По мнению представителя "Бизнес групп" (застройщик ЖК "Филатов Луг"), заключение о согласовании строительства было получено в свое время на законном основании. "В противном случае мы бы являлись недобросовестными участниками строительного бизнеса. Перед тем, как осуществлять свои действия, застройщик исполнил все, что было прямо предписано законом", - сказала юрист.

О ЖК "Филатов Луг"

ЖК "Филатов луг" представляет собой многоэтажный жилой комплекс. Согласно проектной документации, высота корпусов составляет от 12 до 22 этажей. Согласование строительства ЖК в марте 2017 года было получено от межрегионального территориального управления воздушного транспорта центральных районов Росавиации, такая процедура потребовалась, поскольку объект находится вблизи аэропорта Внуково.

По данным ГК "Инград", в настоящее время на 80% квартир заключены договоры участия в долевом строительстве. Идет благоустройство территории, завершается отделка первых четырех домов. Жилой квартал планируется к сдаче в установленные сроки. Во вторник в столичном Росреестре ТАСС сообщали, что регистрационные действия по договорам долевого участия на время судебного разбирательства приостановлены.

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