Концепцию застройки земель старого аэропорта в Саратове разработают совместно с ДОМ.РФ

САРАТОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Саратова разработают проект застройки земель старого аэропорта Центральный совместно с институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. На площади порядка 300 гектаров планируется построить микрорайон, оснащенный всем необходимым для комфортной жизни, сообщил в среду ТАСС губернатор региона Валерий Радаев.

"Мы сейчас в процессе, с ДОМ.РФ будем разрабатывать концепцию для застройки земель. Здесь планируется создать "город будущего" - район, где будет все необходимое для жителей", - сказал глава региона.

Он уточнил, что после создания проекта, будет проведено обсуждение с жителями города, а также с заинтересованным бизнесом.

Аэропорт Центральный был расположен в черте Саратова, вблизи территории аэропорта в момент его действия были запрещены определенные виды застройки. Например, на этой территории нельзя было строить многоэтажки, которые могли бы помешать самолетам при взлете и посадке. Центральный был закрыт после введения в эксплуатацию аэропорта Гагарин 20 августа. Он расположен в 20 км от Саратова.

ДОМ.РФ является единым институтом развития в жилищной сфере. Компания работает в нескольких направлениях: развитие рынка ипотеки и ипотечных ценных бумаг, вовлечение в оборот неэффективно используемых федеральных земель, формирование комфортной среды в городах, создание уполномоченного банка в сфере жилищного строительства, гарантии по кредитам застройщикам при переходе на проектное финансирование, исследование рынков жилья и ипотеки, формирование и развитие цивилизованного рынка арендного жилья в России.