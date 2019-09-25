Задолженность организаций ЖКХ перед поставщиками ресурсов на 1 сентября снизилась на 11%

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Организации ЖКХ, по состоянию на 1 сентября 2019 года, задолжали поставщикам ресурсов более 176 млрд рублей, что на 11% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщил в среду глава Минстроя РФ Владимир Якушев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.

"По данным субъектов РФ на 1 сентября 2019 года, общий объем задолженности организаций ЖКХ перед поставщиками ресурсов составил 176 млрд 466 млн рублей. Это на 11% меньше относительно аналогичного периода прошлого года", - сказал министр.

В Центральном федеральном округе сумма долга снизилась на 21%, отметил Якушев. При этом в трех федеральных округах сумма долга выросла по сравнению с 2018 годом. В Уральском федеральном округе рост составил 8%, в Южном федеральном округе - на 0,5% и в Северо-Кавказском федеральном округе - на 11%.

Однако, по словам министра, общая задолженность за ресурсы составила 1,3 трлн рублей. Из них население задолжало 800 млрд рублей, бюджетные организации - 60 млрд рублей, а долг промышленных и прочих потребителей составил 434 млрд рублей, заключил он.