В Калиниградской области ежегодно признается аварийным до 10 тыс. кв. м жилья

КАЛИНИНГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Площадь жилья, которое признается аварийным, в Калининградской области ежегодно достигает 10 тыс. кв. м. Об этом сообщил журналистам в среду министр строительства и ЖКХ области Сергей Черномаз.

При этом он отметил, что региональные власти заинтересованы в том, чтобы сократить число домов, которые могут быть признаны аварийными за счет их своевременного ремонта и поддержания в нормальном состоянии.

"Зачастую не такие большие затраты нужны для того, чтобы вовремя восстановить отмостку [дома], чтобы не происходило замокание фундамента, не происходил подмыв стен и все прочее, и тем самым не допускать тех разрушений, которые уже потом, к сожалению, иногда не возможно остановить", - констатировал он.

Касаясь вопроса расселения жилья уже признанного непригодным для проживания с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года, Черномаз сообщил, что реализация соответствующей программы в области началась с июля текущего года. Первые 64 переселенца получили новые квартиры в городах Советске и Немане. На очереди Черняховск и Калининград. Люди получают полностью отремонтированные квартиры, при этом в 90% случаев большей площади, чем те, которые покинули. Квартиры приобретаются из расчета стоимости квадратного метра 4 тыс. 808 рублей.

Программа расселения аварийного жилья в области разбита на шесть этапов (включая 2024 год) и затрагивает 16 муниципалитетов. В рамках национального проекта в области будут расселены 197 многоквартирных домов общей площадью более 55 тыс. кв. м. До 1 сентября 2025 года новое жилье должны получить порядка 3700 человек. Из федерального бюджета на эти цели регион получит в общей сложности порядка 2,4 млрд рублей, из бюджета области будет выделено более 60 млн рублей.

Калининградская область досрочно завершила программу переселения из жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года. С 2013 года по 2015 год расселили более 2,8 тыс. человек из 1 тыс. жилых помещений. Объем затрат по госпрограмме составил почти 1,5 млрд рублей.

О нацпроекте

Расселение аварийного жилья входит в нацпроект "Жилье и городская среда", рассчитанный до 2024 года. По нему до 2024 года планируется переселить в новые дома более 664 тыс. человек, которые проживают в аварийном фонде площадью 12 млн кв. м. На реализацию федерального проекта планируется направить 500 млрд рублей, 432 млрд рублей - средства федерального бюджета, 68 млрд - региональных.