Эксперт: все девелоперы с 2020 года перейдут на строительство жилья по новым правилам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Все девелоперы будут с 2020 года строить жилье по новым правилам - с использованием эскроу-счетов или собственных средств, не привлекая деньги дольщиков. Такое мнение высказал президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, выступая на форуме "Устойчивое развитие" в Петербурге.

Российские застройщики с 1 июля 2019 года лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, размещаются на банковских счетах эскроу, при этом строительство ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

"На прошлой неделе был утвержден отсекающий срок - 1 октября, когда застройщики действительно могут обойтись без привлечения заемных средств банков. Если сегодняшнюю статистику брать, то около 65% рынка в целом - это организации, которые сегодня будут работать по старым правилам, достраивать эти объекты. При средней стоимости строительства <...> мы понимаем, что объекты будут завершены если не в этом году, то в 2020 году. С 2020 года единственным способом строительства жилья будет использование либо собственных средств компаний, которые по нашим оценкам, составляют 20% от нынешнего объема строительства, либо использование заемных средств - эскроу-счета или проектное финансирование", - сказал Глушков.

В свою очередь, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков отметил, что в новых условиях слабые игроки могут не выдержать и уйти с рынка. "Мы думаем, что это скорее хорошо, чем плохо, но внимательно следим за ситуацией. При этом роль министерства строительства и правительства РФ в том, чтобы анализировать ситуацию и принимать достаточно оперативно правильные решения <…> Пока, как представляется, крупных ошибок в этой сфере не сделано, ситуацию удается держать достаточно стабильной, дальше тоже этим надо заниматься", - сказал он.

Форум Северо-Западного федерального округа "Устойчивое развитие" проходит в Петербурге 24-25 сентября. В его программе обсуждение вопросов территориального планирования, перспектив рынка труда, развития сельских территорий, экологии, поддержки фермерских хозяйств, развития строительной отрасли и общественного взаимодействия. В рамках форума проходит также X Всероссийская конференция "Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство".