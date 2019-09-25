В Чечне до конца года планируют ввести более 152 тыс. кв. м жилья

ГРОЗНЫЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Чечни намерены до конца 2019 года ввести в эксплуатацию более 152 тыс. кв. м жилья, сообщил в среду журналистам заместитель председателя правительства республики Абубакар Тумхаджиев.

"Объем жилья, который необходимо ввести в эксплуатацию в 2019 году, составляет свыше 152 тыс. кв. м. Он выполнен почти наполовину: на сегодняшний день в эксплуатацию введено два коттеджных поселка в городе Курчалое общей площадью около 62 тыс. кв. м жилья. К концу 2019 года обязательства будут выполнены на 100%", - сказал он.

По его словам, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в регионе с начала года построено четыре школы, детский сад, подъездные дороги и автомобильные площадки.

"Два общеобразовательных учреждения и детский сад находятся в Грозном. Строительные работы на этих объектах завершены. Одна школа на 220 учащихся сдана в эксплуатацию. Общее количество ученических мест всех остальных составляет 1 тыс. 420", - добавил Тумхаджиев.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.