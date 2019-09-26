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Минстрой разослал в регионы рекомендации для проверяющих сметы на строительство

В ведомстве пояснили, что практики применения новых методик пока нет

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ России разослало рекомендации в регионы для проверяющих сметы на строительство после изменения градостроительного законодательства в этой части. Об этом ТАСС сообщил в четверг заместитель министра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков.

"Короткие методические рекомендации мы сделали сейчас и разослали в рабочем порядке по регионам, собираем информацию, анализируем ее и будем ее обновлять", - сказал Волков.

Он добавил, что пока практики применения новых методик нет, но они готовы и проходят процесс регистрации в Минюсте РФ.

В июле вступили в силу поправки в федеральный закон "Об участии в долевом строительстве", которые позволили выпускать новые федеральные единичные расценки и их составляющие с учетом использования новых технологий в строительстве, а также исключить необходимость повторной экспертизы при любых изменениях проектной документации.

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