В Минстрое оценили перспективы экспорта услуг по строительству жилья и дорог

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские компании имеют потенциал для экспорта услуг по жилищному и дорожному строительству. Такое мнение высказал в четверг ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков.

"Мы качественно понимаем, что у нас здесь [в развитии экспорта строительных услуг] огромный потенциал. Просто анализируя советский опыт, как наши технологии и компании с нашими технологиями участвовали в стройках за рубежом, мы видим спрос у коллег на это. <…> И в жилищном строительстве у нас сейчас великолепные компании, которые набрали опыт. У нас сейчас очень много строится жилья, намного больше, чем в других странах. <…> Наши транспортные строители, <...> сейчас они настолько стремительно совершенствуются, что, я думаю, через короткое время могут уже серьезную конкуренцию составить в мире", - сказал он.

Волков отметил, что отечественные застройщики могли бы выходить на рынки стран, где законодательство позволяет строить жилье иностранным компаниям. "Там, где законодательство позволяет входить иностранным компаниям, как со своими деньгами, так и на подряд. Скажем, в Болгарии. Мы же знаем, что огромные российские частные деньги инвестируются в стройку в Болгарии: есть примеры там целых комплексов жилищных, которые были реализованы российскими компаниями, например, компанией "Эталон". Этот потенциал не исчерпан", - считает он.

При этом, по мнению замминистра, чтобы компании могли реализовать свой экспортный потенциал, они должны усиливаться. "[Им] надо укрупняться, их квалификация должна расти, и они должны опираться на мощную поддержку государства, мощную систему стандартизации. Эти инструменты нам надо создать", - пояснил Волков.

Он привел статистику Банка России, согласно которой, ежегодный экспорт строительных услуг из РФ составляет примерно $1,25 млрд из $120 млрд общего объема экспорта.