Объем введенного жилья в регионах Северного Кавказа в первом полугодии вырос на 3,4%

СТАВРОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Объем ввода жилья в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в первом полугодии вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики по СКФО.

"По Северо-Кавказскому федеральному округу за январь-июнь 2019 года введено жилых домов общей площадью 1,3 млн квадратных метров, что на 3,4% больше уровня января-июня 2018 года", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в первом полугодии в СКФО выполнили строительные работы на общую сумму более 139 млрд рублей. Доля индивидуального строительства в округе составляет 66,8%.