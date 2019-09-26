В КБР отремонтируют 80 многоквартирных домов в 2019 году

НАЛЬЧИК, 26 сентября. /ТАСС/. Восемьдесят многоквартирных домов отремонтируют в 2019 году в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщил в четверг руководитель фонда регионального оператора ремонта многоквартирных домов КБР Артур Шогенов на пленарном заседании Общественной палаты региона.

"На 2019 год <...> мы план актуализировали и включили в него 80 объектов. <...> На сегодняшний день часть объектов подходит к завершению, часть объектов в процессе работы, и все эти объекты нужно завершить до конца года", - сказал Шогенов, не уточнив суммы расходов на эти цели.

В прошлом году на ремонт многоквартирных домов в КБР было направлено 124 млн рублей. На эти средства заменили 37 лифтов, отремонтировали кровли 15 и фасады 11 домов, внутридомовые инженерные системы заменили в восьми домах. За четыре года по плану капитального ремонта разные виды ремонтных работ провели в 101 доме. По оценке Шогенова, примерно 70% жилого фонда КБР имеет высокий износ и требует капитального ремонта.

В долгосрочную программу капитального ремонта многоквартирных домов в КБР, рассчитанную до 2043 года, попали 2 тыс. 143 объекта, всего в республике более 5 тыс. многоквартирных домов. Размер взноса за капремонт на территории всей республики составляет 6 рублей 22 копейки за 1 кв. м и не менялся с момента начала сборов в 2015 году.