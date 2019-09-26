МГУ разработает индекс "IQ городов"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова займется разработкой индекса "IQ городов". Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев в четверг на коллегии Минстроя.

"На конкурсной основе определен разработчик методики оценки хода и эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в Российской Федерации - индекса "IQ городов". Им станет Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова", - сказал министр.

По его словам, индекс позволит ежегодно оценивать уровень цифровизации городского хозяйства и внедрения решений "Умного города".

Якушев отметил, что первые результаты измерения "IQ городов" будут получены в этом году. Промежуточные результаты методики будут обсуждаться с экспертным сообществом, представителями регионов и муниципалитетов, участвующих в проекте, добавил министр.

Ведомственный проект Минстроя РФ "Умный город" стартовал в России в 2018 году, начиная с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". В проекте задействованы все населенные пункты с численностью жителей более 100 тыс. человек, а также, по желанию субъекта, города с меньшим количеством жителей.

Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта "Умный город".