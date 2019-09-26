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На решение проблемы обманутых дольщиков в Красноярском крае направят почти 2,5 млрд рублей

До конца ноября в регионе примут решение о достройке объектов или выплате компенсаций дольщикам на покупку нового жилья

КРАСНОЯРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Красноярского края до конца 2019 года направят на решение проблемы обманутых дольщиков 2,48 млрд рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщил заместитель министра строительства региона Евгений Ганчуков после встречи с обманутыми дольщиками компаний "Реставрация" (на ее долю приходится большая часть обманутых дольщиков в регионе) и "Сибстройинвест".

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"Совокупно в 2019 году направим 2,48 млрд рублей на исполнение уставных целей федерального фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства (Дом.РФ)", - сообщил замминистра, добавив, что 25% средств поступит из краевого бюджета, 75% - из федерального.

По словам Ганчукова, в Заксобрание региона уже внесен законопроект о создании регионального фонда, который будет заниматься этой проблемой. Согласно планам федерального фонда, в список первоначальных объектов войдут 10 недостроенных домов компании "Реставрация" и два дома компании "Сибстройинвест" в Красноярске. Как отметил замминистра, до конца ноября 2019 года будет принято решение о достройке тех или иных объектов или выплате компенсаций дольщикам на приобретение нового жилья.

В мае подозреваемый в мошенничестве директор строительной компании "Реставрация" Николай Коваленко задержан в Италии по запросу ГУ МВД России по Красноярскому краю. Сейчас он находится под домашним арестом, решается вопрос о его экстрадиции в Россию. По данным МВД, в 2017 году Коваленко организовал оформление договоров долевого строительства жилых домов в Красноярске, но полученными от граждан средствами распорядился по своему усмотрению. Общее количество участников долевого строительства компании "Реставрация" превышает 1,3 тыс. человек (всего, по данным Минстроя региона, в крае более 2 тыс. обманутых дольщиков), сумма привлеченных денежных средств составляет около 2 млрд рублей.

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РоссияКрасноярский край
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