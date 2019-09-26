В Минсельхозе работают над "революционным решением" по льготной ипотеке

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Молодые специалисты смогут получить ипотечные кредиты в сельской местности со ставкой до 3% в рамках новой госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщил в четверг журналистам на площадке выездного совещании комитета СФ в Старой Руссе замминистра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев.

"[Для поддержки молодых семей и специалистов на селе] льготная ипотека - новое прорывное и революционное решение - до 3% с возможностью снижения до 0,1% с учетом софинансирования регионов", - сказал Лебедев.

Он пояснил, что сейчас в Минсельхозе прорабатывают условия получения такой ипотеки, метраж жилых помещений. Кроме того, отметил Лебедев, госпрограмма комплексного развития сельских территорий, рассчитанная на 2020-2025 годы, подразумевает новый подход к строительству жилья для социального найма.

"Мы вводим новый подход по строительству жилья социального найма совместно с инвесторами, совместно с уже успешно работающими аграрными предприятиями. Это тоже очень важно, и таких примеров сегодня в РФ много", - сказал замминистра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев.

Как ТАСС сообщал ранее, госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 гг. составит около 2,3 трлн руб., из которых 1 трлн руб. должен быть выделен из федерального бюджета.