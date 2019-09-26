Дом.РФ ожидает снижения ипотечных ставок до конца 2019 года

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Основные российские ипотечные банки приступят к раунду снижения ипотечных ставок до конца 2019 года. Такое мнение высказал генеральный директор Дом.РФ Александр Плутник, выступая на коллегии Минстроя России.

"Большинство банков до конца года проведут еще один цикл снижения ипотечных ставок, и она будет соответствовать тем ожиданиям, которые были при подготовке национального проекта, - 8,9%", - сказал он.

Федеральный проект "Ипотека" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн. В рамках этого проекта планируется развивать рынок ипотечных ценных бумаг, перевести жилищное кредитование в электронный вид, а также развивать новую систему финансирования жилищного строительства. Финансирования этот федеральный проект не предусматривает.