Минстрой не будет переезжать в правительственный комплекс в Москва-Сити

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Минстрой России останется в своем основном здании на Садово-Самотечной улице в Москве, переезд в правительственный комплекс в Москва-Сити не планируется. Об этом заявил журналистам министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

"У нас работы, как шутит [вице-премьер РФ] Виталий Леонтьевич Мутко, "от забора и до обеда". Даже времени нет на эту тему подумать. Мы остаемся в этом здании, продолжаем работать. Пока другой информации у меня нет", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов после коллегии ведомства.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник сообщила о планах переезда еще 14 министерств в деловой квартал вслед за Минэкономразвития, Минпромторгом и Минкомсвязи. По данным издания, исключение составят Минобороны, МЧС, МВД, МИД и Росархив. До этого правительство РФ согласовало переезд Минпромторга, Минкомсвязи, Минэкономразвития и некоторых подконтрольных им ведомств в здание многофункционального комплекса "IQ квартал" в центре Москва-Сити.