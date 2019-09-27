В Бурятии на расселение аварийного жилья в зоне БАМа направят около 1 млрд рублей

УЛАН-УДЭ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Бурятии направят в период с 2020 по 2022 год на расселение аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) около 1 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в республиканском Минстрое.

В среду на портале проектов правовых актов опубликовали проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В документе указано, что федеральное финансирование предусмотрено в том числе на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали.

"В период 2020-2022 годы планируется расселить 332 семьи исходя из объемов финансирования из федерального бюджета для Республики Бурятия. В 2020-м - 325,78 млн рублей, в 2021 году - 313 млн рублей, в 2022 году - 313 млн рублей", - сообщили в министерстве.

Всего в очереди на расселения стоят 1487 семей, отметили в Минстрое. В зону БАМа в Бурятии входят населенные пункты Муйского, Северо-Байкальского районов и город Северобайкальск.

Мероприятия по переселению из аварийных домов на территории этих муниципальных образований реализуется в рамках госпрограммы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" и государственной программы Республики Бурятия "Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия".