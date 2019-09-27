{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минстрой предложит Минэнерго создать рабочую группу по подключению новостроек к сетям

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев отметил, что эта проблема распространена в регионах России

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев предложит министру энергетики Александру Новаку создать рабочую группу по вопросу подключения новостроек к электросетям. Об этом глава Минстроя России сообщил в пятницу на II Ярославском межрегиональном градостроительном форуме "Градостроительная политика. Новое измерение".

На эту тему
Новая система покупки жилья. Как будут работать счета эскроу

"Я предложу своему коллеге, Александру Новаку, создать межведомственную группу, связанную с вопросами технологического подключения, чтобы в рамках этой рабочей группы мы имели возможность рассматривать в том числе и конкретные вопросы", - сказал Якушев.

Министр добавил, что проблема технологического присоединения новостроек распространена в регионах России. Он также отметил важность межведомственного взаимодействия при решении вопросов постановки на кадастровый учет готовых объектов.

Постановка новостроек на кадастровый учет является обязательным требованием при раскрытии счетов эскроу. С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичЯкушев, Владимир ВладимировичРоссия
В Бурятии на расселение аварийного жилья в зоне БАМа направят около 1 млрд рублей
С 2020 по 2022 годы в республике планируется расселить 332 семьи
Читать полностью