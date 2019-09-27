Минстрой предложит Минэнерго создать рабочую группу по подключению новостроек к сетям

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев предложит министру энергетики Александру Новаку создать рабочую группу по вопросу подключения новостроек к электросетям. Об этом глава Минстроя России сообщил в пятницу на II Ярославском межрегиональном градостроительном форуме "Градостроительная политика. Новое измерение".

"Я предложу своему коллеге, Александру Новаку, создать межведомственную группу, связанную с вопросами технологического подключения, чтобы в рамках этой рабочей группы мы имели возможность рассматривать в том числе и конкретные вопросы", - сказал Якушев.

Министр добавил, что проблема технологического присоединения новостроек распространена в регионах России. Он также отметил важность межведомственного взаимодействия при решении вопросов постановки на кадастровый учет готовых объектов.

Постановка новостроек на кадастровый учет является обязательным требованием при раскрытии счетов эскроу. С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.