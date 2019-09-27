Строительство концертной площадки у "Сколково" завершится в июле 2020 года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Концертная площадка "МТС Live Arena", которая строится структурами группы "Сафмар" рядом с инновационным центром "Сколково" при участии мобильного оператора МТС будет достроена в июле 2020 года. Об этом ТАСС в пятницу сообщила заместитель генерального директора, куратор блока "Недвижимость" группы "Сафмар" Александра Волченко.

"Мы планируем завершить строительство концертно-зрелищного комплекса "МТС Live Arena" на 11,5 тыс. человек в июле следующего года. Сейчас он в 60-процентной готовности", - сказала она.

Волченко добавила, что в проект инвестировано более $70 млн. Предполагаемый срок окупаемости - 10 лет.

По ее словам, на площадке будут проходить спортивные мероприятия, концерты российских и западных звезд. "Поскольку партнер проекта является генеральным продюсером церемонии Grammy [Anschutz Entertainment Group, АЕG - одна из крупнейших мировых компаний в сфере музыки и развлечений], мы надеемся и на проведение мероприятий, связанных и с российскими конкурсами, возможно, будем приглашать зарубежных партнеров", - рассказала Волченко.

Застройщиком и владельцем комплекса, строительство которого началось в 2018 году, является группа "Сафмар" Михаила Гуцериева. Соглашение о партнерстве с оператором МТС, который дал площадке свое имя, подписано на 10 лет с возможностью продления. Одним одним из арендаторов площадки станет цирковая труппа Cirque du Soleil.

По словам генерального директора "Корпорации А. Н. Д." (структура группы "Сафмар") Саит-Салама Гуцериева, в центральной части въездной группы инновационного центра "Сколково" планируется начать строительство многофункционального комплекса "Квадрат". "Строительство МФК планируем начать в конце 2020 года, и реализовать этот проект в 2022-м", - сказал он. По его словам, в состав комплекса войдут выставочное пространство, торговая зона и деловая зоны.