Карелии нужно 27 млрд рублей на расселение домов, признанных аварийными после 2017 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 сентября. /ТАСС/. Карелии потребуется не менее 27 млрд рублей дополнительно на расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Об этом сообщил ТАСС в понедельник министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Александр Ломако.

"Финансовая оценка сегодняшнего дня порядка 27 млрд рублей - это сегодняшняя дополнительная потребность на расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года", - рассказал собеседник агентства.

По данным на 1 сентября 2019 года, в регионе после 1 января 2017 года аварийными признали около 1700 многоквартирных домов. До конца года органами местного самоуправления будут признаны аварийными еще около 1000 домов. Эти постройки не попали в очередной этап программы расселения аварийного жилья, которое с 2019 года проходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Таким образом, если регион не получит дополнительного финансирования, то до 2025 года в регионе расселят 636 домов, а жители квартир, не вошедших в действующую программу, смогут переехать в новое жилье не раньше, чем в 2026 году, когда начнется третья волна расселения.

"Мы стали избавляться от того аварийного жилфонда, которого сегодня в изобилии. Но эта цифра [количество домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года] находится в постоянной динамике роста. По оценке на сегодняшний день - это более 30 тысяч жителей, которые проживают в аварийном фонде - это целый город по меркам Карелии", - сказал региональный министр.

В рамках реализации программы расселения аварийного жилья в 2019 году Карелия уже выполнила поставленный перед ней показатель. До конца года регион обязали расселить 3 тыс. кв. м, не пригодных для проживания. Но уже сегодня муниципалитеты выкупили на вторичном рынке 75 квартир или 3561 кв. м в Беломорском, Кемском, Пряжинском, Лахденпохском районах и в Петрозаводске. В четвертом квартале регион планирует купить еще 80 квартир, тем самым перевыполнив план этого года вдвое.

"Кроме вторичного жилья, мы проработали с Олонецким районом и Кондопогой вопрос в отношении тех земельных участков, по которым на сегодняшний день состоялись аукционы и уже определенные строительные организации. Они приступили к проектированию", - рассказал глава регионального Минстроя.

В 2019 году Карелия получила из федерального бюджета 740 млн рублей на переселение людей из аварийных домов. Всего до 2025 года республике выделят более 7 млрд рублей для расселения 160 тыс. кв. м жилья. За этот период планируется переселить более 9 тыс. человек. При этом, по оценке Фонда содействия реформирования ЖКХ, реально нуждаются в новом жилье 28 тысяч людей, проживающих в аварийных домах.

О нацпроекте

Национальный проект "Жилье и городская среда" включает четыре подраздела - федеральных проекта: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить в 2019-2024 годы 1 трлн 66,2 млрд руб., в том числе 891 млрд руб. из федерального бюджета, 167,8 млрд руб. из консолидированных бюджетов субъектов РФ и 7,4 млрд из внебюджетных источников.