РБК: Банк "Дом.РФ" с октября установит базовую ставку по ипотеке ниже 9%

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Банк "Дом.РФ" установит с 1 октября базовую ставку по ипотеке на уровне 8,9%. Об этом в понедельник сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

По данным издания, такой процент будет доступен для жилищных кредитов на первичном рынке, а банк "Дом.РФ" станет первой крупной кредитной организацией, опустившей в 2019 году базовую ставку (ставку для всех заемщиков без специальных условий и акций - прим. ТАСС) ниже 9% .

Издание отмечает, что ставка 8,9% будет действовать при первоначальном взносе от 20%. Минимальная ставка для клиентов банка может достигать 8,5%: скидки будут получать зарплатные клиенты и граждане, которые берут в ипотеку от 8 млн руб. в Москве и Петербурге и от 4 млн рублей в остальных регионах.

Ранее в понедельник базовые ставки по ипотеке на 0,3 п. п. снизил Сбербанк. Процент скорректирован для кредитов как на новостройки, так и на готовое жилье. До этого ставка на жилищные кредиты банка составляла 9,5-9,6%, напоминает издание.

В начале сентября Банк России опустил ключевую ставку до 7%. Вице-премьер Виталий Мутко тогда заявил, что ипотечные ставки в коммерческих банках вслед за решением регулятора до конца года могут установиться на уровне ниже 9%.

Вслед за снижением ключевой ставки стоимость банковских пассивов также снижается, отметила руководитель департамента финансовых рейтингов Национального рейтингового агентства Карина Артемьева.

"Стратегическая задача банка "Дом.РФ" как универсального ипотечно-строительного финансового института состоит в том, чтобы поддерживать тренд на снижение ставок, в том числе в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", - сказала она ТАСС.

О проекте

Федеральный проект "Ипотека" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн.

В рамках проекта планируется развивать рынок ипотечных ценных бумаг, перевести жилищное кредитование в электронный вид, а также развивать новую систему финансирования жилищного строительства. Финансирования этот федеральный проект не предусматривает.