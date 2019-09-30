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Кудрин: объем незавершенного строительства в России превышает 5 трлн рублей

Счетная Палата предлагает провести инвентаризацию незавершенных объектов строительства

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе рабочей встречи обсудили проблему незавершенного строительства в России.

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Кудрин проинформировал, что ежегодно объемы незавершенного строительства превышают 5 трлн рублей и предложил провести инвентаризацию этих объектов.

"Один из таких вопросов, это пока проблема незавершенного строительства в России. Сейчас десятки объектов не сдаются вовремя и переходят на следующий год. К сожалению, даже в течение одного года, как правило, не завершаются, - сказал Кудрин, отметив, что это касается примерно половины Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). - Сумма, которая на сегодняшний день общая и по открытым, и по закрытым статьям составляет 5,3 трлн ресурсов, которые касаются незавершенных объектов".

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РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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