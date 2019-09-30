Сбербанк ожидает пика раскрытия счетов эскроу в 2021 году

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Основной объем раскрытия счетов эскроу по действующим сделкам проектного финансирования жилищного строительства Сбербанка придется на 2021-2022 годы. Такое мнение высказала в понедельник ТАСС управляющий директор - начальник управления финансирования недвижимости Сбербанка Светлана Назарова.

"Пилотная сделка с эскроу у нас прошла в апреле 2018 года, а основной спрос на проектное финансирование пришелся на первый и второй кварталы 2019 года. С учетом того, что инвестиционный цикл проектов составляет в среднем два - два с половиной года, основной пул раскрытия счетов эскроу придется на 2021-2022", - сказала она.

По словам Назаровой, к настоящему моменту в Сбербанке раскрыто около 300 счетов эскроу из почти 10 тыс. счетов, открытых со второго квартала 2018 года - момента, когда заработал новый механизм. Она уточнила, что речь идет в основном о проектах, где финансирование банка не предусматривалось. "Застройщики решили протестировать новый инструмент, использование эскроу для данных проектов не являлось обязательным. Эксперимент, на наш взгляд, прошел успешно", - пояснила эксперт.

Ставки и сделки

Как рассказала Назарова, средний размер ставок в Сбербанке по проектному финансированию жилья за весь период реализации проекта с учетом накоплений на эскроу может составить около 6-8%. По ее словам, пока это модельный расчет, поскольку проекты находятся на начальном этапе реализации. "Фактическую ставку мы увидим, только когда проекты будут реализованы. И значение этой ставки во многом зависит от того, насколько активны продажи и как коррелируются между собой объем поступлений средств от продаж квартир на счетах эскроу и объем выбираемых кредитных средств на строительство", - отметила эксперт.

Назарова напомнила, что в первой половине года Сбербанк зафиксировал нулевую ставку по проектному кредиту, когда у одной из региональных девелоперских компаний формирование объемов средств дольщиков превысило темп выборки по кредиту почти в два раза. "Это уже не единичный случай", - подчеркнула она.

В Сбербанке отмечают, что средний чек сделки по проектному финансированию в России превышает 1 млрд рублей, с начала пилотной сделки одобрено около 470 сделок на сумму 490 млрд рублей. Максимальные размеры сделок - свыше 40 млрд рублей. "С начала года мы одобрили несколько таких сделок, все они заключены по проектам в Москве и Московской области", - сказала Назарова.

Лидерами по объемам одобренного финансирования жилья с эскроу являются Москва, Свердловская область, Московская область и Челябинская область.

Об эскроу

Изменение системы финансирования жилищного строительства осуществляется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости одного права собственности на первую квартиру.

Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по ДДУ, что должно подтверждаться соответствующим заключением контролирующего органа субъекта. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.