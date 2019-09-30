Аналитики ДОМ.РФ сообщили, что рынок ипотеки демонстрирует признаки перехода к росту

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Признаки перехода к росту отмечаются на рынке ипотеки в РФ, сообщили ТАСС в понедельник в аналитическом центре института развития ДОМ.РФ.

По данным Центробанка, банки за январь-август 2019 года предоставили заемщикам ипотечные кредиты на 1,721 трлн рублей, что на 5,23% меньше, чем годом ранее (1,816 трлн рублей). Всего за этот период выдано 782,7 тыс. ипотечных кредитов - на 14,1% меньше по сравнению с прошлым годом (911,3 тыс.).

"На динамику ипотечного рынка в начале года оказало влияние повышение ставок по ипотеке, вызванное временным ростом инфляции, в том числе из-за повышения НДС. При этом снижение происходило в основном за счет сокращения объемов кредитов на погашение ранее выданной ипотеки: за восемь месяцев 2019 года выдано 745 тыс. "новых" ипотечных кредитов на 1,64 трлн руб. Это на 3,7% выше уровня восьми месяцев прошлого года <...> Сейчас рынок ипотеки демонстрирует признаки перехода к росту: ставки по ипотеке вернулись к снижению, а ставки выдачи на новостройки в августе - самые низкие с начала года (9,35%). Дальнейшее снижение ставок обеспечит рост спроса на ипотеку", - сказал собеседник агентства.

В аналитическом центре напомнили, что ряд крупнейших кредитных организаций объявил о снижении базовых ипотечных ставок с октября 2019 года вслед за корректировкой ключевой ставки ЦБ. В частности, в Банке ДОМ.РФ заявили об установке базовых ставок на первичном рынке на уровне 8,9% с 1 октября. В свою очередь Сбербанк уменьшает ставки на 0,3 процентных пункта для покупки жилья на первичном и вторичном рынках, которые составляли 9,5-9,6%. "Уже в четвертом квартале 2019 года объемы выдачи ипотеки перейдут к росту в годовом выражении к соответствующему периоду прошлого года", - пояснили в аналитическом центре.

В начале сентября Банк России опустил ключевую ставку до 7%. Вице-премьер Виталий Мутко тогда заявил, что ипотечные ставки в коммерческих банках вслед за решением регулятора могут установиться на уровне ниже 9% до конца года.

Федеральный проект "Ипотека" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн.