Жильцы домов смогут жаловаться на незаконные хостелы в органы госжилнадзора

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Жильцы многоквартирных домов могут обратиться с жалобами на организацию незаконных хостелов в органы государственного жилищного надзора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минстроя России.

Без хостелов в квартирах: что изменится после запрета на гостиницы в жилых домах

Закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях вступил в силу с 1 октября 2019 года. Чтобы хостел продолжил работу в многоквартирном доме, занимаемое им помещение должно быть переведено из жилого фонда в нежилой.

"Если жители дома не уверены, что гостиница или хостел законно размещены в их доме, то они могут обратиться в органы государственного жилищного надзора, которые проведут проверку и примут необходимые меры", - рассказали в Минстрое. Как пояснила в беседе с ТАСС юрист коллегии адвокатов "Юков и партнеры" Александра Воскресенская, органами власти, уполномоченным осуществлять контроль и надзор в сфере жилищной политики, являются жилищные инспекции, однако учреждения могут иметь разные названия в зависимости от субъекта РФ. В Москве, например, таким органом является Мосжилинспекция.

"Жалобы в вышеуказанные органы можно подать как в само территориальное подразделение, так и посредством заполнения специальной формы на веб-сайте. Проверка проводится в течение 30 дней. По результатам такой проверки выносится акт, предписывающий собственнику устранить нарушение (если оно будет выявлено). При невыполнении предписания соответствующий орган обращается в суд общей юрисдикции с требованием о понуждении гражданина произвести необходимые действия", - рассказала Воскресенская. Эксперт также отметила, что требование о проведении проверки можно направить в территориальные органы Роспотребнадзора, кроме того, можно обратиться в прокуратуру.

Как пояснила ТАСС генеральный директор компании Hospitality Income Consulting Елена Лысенкова, после вступления закона в силу хостел, расположенный в жилом здании, закрыть реально, но нельзя выселить его владельца. "Те есть хостел просто не будет функционировать", - уточнила эксперт.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергея Пахомова, теперь в Жилищном кодексе есть прямой запрет на то, чтобы собственники использовали свою неприспособленную квартиру для оказания гостиничных услуг. "Однако мы видим, что недобросовестные предприниматели не прекращают искать лазейки в законе, которые могут повлечь нарушение прав и интересов соседей. Наша задача реагировать на такие случаи и добиваться неукоснительного исполнения закона", - подчеркнул Пахомов.