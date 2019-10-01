Эксперты: каждый десятый хостел в России может закрыться

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Около 10% хостелов могут закрыться в России после вступления в силу 1 октября закона о запрете размещения хостелов в жилых помещениях. Об этом ТАСС сообщила партнер департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Усенко.

"По собственным оценкам хостельеров, а также расчетам чиновников комитета по туризму и гостиничному хозяйству Москвы, доля закрывающихся по причине нового закона хостелов может составить около 10% от всех действующих и работающих средств коллективного размещения в этом сегменте. После "зачистки" сегмента выживут более сильные участники, что должно способствовать улучшению качества услуг для клиентов и большей прозрачности бизнеса для государства", - сказала Усенко.

Руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяна Веллер в свою очередь рассказала, что основной волны закрытий хостелов в России пока не произошло. Однако эксперт отметила, что часть собственников все же предпочла не бороться с системой и уходит с рынка. "На популярных платформах объявлений мы видим много помещений, которые можно идентифицировать как бывшие хостелы, даже если там так не написано", - сообщила эксперт. По словам главного редактора Domofond.ru Ирины Филатовой, действительно в их базе встречаются объявления о продаже квартир с хостелами в Санкт-Петербурге, а также о продаже многокомнатных квартир под бизнес, в том числе под хостелы. "Возможно, число таких предложений вырастет спустя пару месяцев после вступления закона в силу. Однако, возможно, бизнес найдет выход из ситуации, и продажа вовсе не понадобится", - сказала собеседница агентства.

Как рассказали опрошенные ТАСС эксперты, в последние полгода рынок хостелов активно готовился к переменам. Одни собственники профинансировали переезд из многоквартирных домов и сменили площадки, другие перевели хостелы в нежилой фонд коммерческой недвижимости. "К октябрю "высокий сезон" для туристов завершается, поэтому есть шанс, что вступление в силу закона обойдется без значительных финансовых потерь", - пояснила Усенко.