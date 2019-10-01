Ввод жилья в Северной Осетии в январе-августе увеличился на 21,2%

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 октября. /ТАСС/. Объем ввода жилья в Северной Осетии вырос в январе-августе на 21,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Минстроя республики.

"За январь - август 2019 года введено в эксплуатацию 178 тыс. кв. м жилья, что составило 121,2% к аналогичному периоду 2018 года. Тогда за восемь месяцев было введено 147 тыс. кв. м жилья", - сказал собеседник агентства.

Объем введенного индивидуального жилья в этом году за восемь месяцев составил 33 тыс. кв. м. Это составляет 124, 5% к соответствующему периоду 2018 года. В прошлом году индивидуальное строительство за январь-август составило 27 тыс. кв. м.

Северная Осетия в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" до 2024 года планирует увеличить объемы ввода жилья на 77 тыс. кв. м - до 291 тыс. кв. м. Кроме того, с 1 июля 2019 года все долевое строительство в Северной Осетии, как и по всей стране, перейдет на новую модель финансирования жилищного строительства через механизм эскроу-счетов.