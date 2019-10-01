Fitch указал на риски для покупателей жилья при новом механизме эскроу-счетов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Новый механизм финансирования строительства с использованием эскроу-счетов не в полной мере защищает покупателей жилья. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

"В рамках новой схемы риски недостроя лежат на банке, финансирующем строительство, в то время как покупатели жилья, открывшие в нем эскроу-счета, смогут забрать свои деньги в случае проблем у застройщика или несоблюдения им сроков строительства. Однако у покупателя остается риск не получить квартиру и потерять на обесценении за то время, пока деньги лежали на счете, а если средства были кредитные, то все уплаченные проценты", - отмечается в документе.

По мнению аналитиков Fitch, риски для покупателей также выросли после недавнего смягчения требования к банкам, которые могут работать с эскроу-счетами. Так, минимально допустимый уровень национального рейтинга был снижен с "A-" до "BBB-". "На сегодняшний день из 95 банков, допущенных к работе с эскроу-счетами, треть имеет международные рейтинги категории "B" или не имеет их вовсе, что можно рассматривать как потенциальную зону риска. Кроме того, один из допущенных банков без международного рейтинга недавно лишился лицензии. Ситуация усугубляется тем, что у покупателя нет возможности выбрать банк отдельно от проекта, а также самостоятельно сменить банк даже в случае возникновения у того проблем", - отмечают в рейтинговом агентстве.

При этом аналитики в данной ситуации не видят системного риска. "Но не исключено, что государство будет использовать дополнительные инструменты поддержки для решения возможных локальных проблем", - считают в Fitch.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.