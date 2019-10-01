Мутко позитивно оценил первые итоги перехода строительной отрасли России на эскроу

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Переход на новую модель финансирования жилищного строительства был плавным и шел по плану. Такое мнение во вторник высказал журналистам вице-премьер Виталий Мутко, подводя первые итоги перехода стройотрасли на эскроу.

"Меры плавного перехода сработали. Главное, чтобы макроэкономика была такой же, кредитные ставки снижались - чтобы этот тренд сохранялся. Если тренд сохранится, то к концу года, началу следующего года стройотрасль России выйдет на хорошие экономические показатели, и в том числе ипотечного кредитования", - сказал Мутко.

Он отметил, что после 1 июля все шло по плану - обвалов, остановок, скачка цен не произошло. По его словам, это самое главное. "Мы стараемся сохранять стабильность", - сказал вице-премьер.

Мутко добавил, что ситуация по соотношению проектов, которые достраиваются по старой и новой схеме, также развивалась по плану.

"Решение есть - на 1 октября все застройщики должны поставить точку и определиться, подходят ли они по критериям для работы по старой модели. Пока все идет так, как мы и прогнозировали. Говорить о количестве перешедших на новую модель можно будет недели через две", - уточнил Мутко.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.