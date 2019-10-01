Во Владикавказе обманутые дольщики получили квартиры спустя 11 лет

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 октября. /ТАСС/. Власти Владикавказа вручили ключи от квартир 150 обманутым дольщикам, ждавшим жилье на протяжении 11 лет. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации местного самоуправления города.

"Сдвинуть с мертвой точки проблему, растянувшуюся на целых 11 лет, удалось благодаря содействию руководства республики. Сегодня на торжественном мероприятии вручения ключей присутствовали глава муниципального образования Владикавказа Русланбек Икаев и исполняющий обязанности главы администрации города Тамерлан Фарниев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на окончание строительства жилья не хватало 106 млн рублей. В 2017 году по поручению главы региона Вячеслава Битарова основную сумму на финансирование работ по строительству изыскали республиканские власти, использовав внебюджетные средства. Оставшуюся часть внесли сами дольщики.

По словам Исаева, на этот год был запланирован ввод в эксплуатацию двух домов обманутых дольщиков, один из которых перед вами. Второй до конца года также планируется ввести в эксплуатацию.