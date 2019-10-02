Власти Забайкалья в 2020 году переселят из аварийного жилья в зоне БАМа 6% нуждающихся

ЧИТА, 2 октября. /ТАСС/. Власти Забайкальского края намерены в 2020 году переселить из аварийных бараков, построенных в 1970-80-е годы во время прокладки Байкало-Амурской магистрали (БАМ), 50 человек из почти 800 состоящих в очереди. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

В конце сентября был опубликован проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В документе указано, что федеральное финансирование, в том числе предусмотрено на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМа.

"В очереди на переселение из зоны БАМа в Забайкальском крае находятся 338 семей - это 798 человек. Из них 196 семей - это сами бамовцы, 121 семья - это те, кто переехал туда по программе переселения. В 2019 году удалось переселить 17 семей, 43 человек. В 2020 году необходимо переселить 21 семью, 50 человек", - сказали в пресс-службе.

Аварийное жилье расположено в трех поселениях Каларского района Забайкальского края, построенных во время прокладки магистрали - Куанда, Икабья и Новая Чара. Представители профильного министерства отметили, что еще 86 человек по-прежнему живут в непредназначенных для этого строениях, возведенных во время строительства БАМа - это времянки и так называемые "вагончики". Власти занимаются их расселением.

В 2019 году на переселение граждан из забайкальской зоны БАМа направили 43,8 млн рублей, из которых 27,7 млн рублей - это федеральные средства.

Расселение аварийного жилья в Забайкалье

Помимо переселения людей из зоны БАМа, власти Забайкальского края занимаются расселением аварийного жилья по двум программам. Первая включает дома, признанные аварийными до 2012 года, вторая - те, кто вошел в подобный список до 2017 года.

В первую программу в Забайкалье было включено 83 тыс. кв. м. ветхого и аварийного жилья. Как уточнил министр строительства края Алексей Гончаров, по этой программе региону осталось расселить 5 тыс. кв. м., для этого новое жилье нужно предоставить примерно 100 семьям. "По 78 из них уже прошли аукционы, на большую часть из которых заключили контракты. Еще по семи жилым помещениям осуществляются закупки, по 15 - принимаются решения о способе переселения", - сказал он журналистам.

Вторая программа должна завершиться в 2025 году. Для ее реализации в 2019 году в Забайкалье нужно расселить 850 кв.м жилья. "Заключены госконтракты по десяти жилым помещениям, еще по шести проводятся аукционные процедуры. Мы дополнительно планируем приобрести у застройщиков жилые помещения в построенных многоквартирных домах под расселяемую площадь в размере 476 кв. м", - добавил министр.