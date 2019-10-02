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Жителям аварийных домов на Сахалине и Курилах вдвое снизили плату за отопление

В регионе признано аварийным свыше 420 тыс. кв. м жилья

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе реализации национального проекта "Жилье и городская среда" принял решение уменьшить в два раза плату за отопление жителям аварийных многоквартирных домов, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

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"Я заходил в эти дома, своими глазами видел трещины в стенах, провалившийся пол. В таких условиях жить нельзя, поэтому несправедливо, что одинаковые квитанции приходят людям, живущим в комфортных условиях и в непригодных домах", - цитирует пресс-служба главу региона.

Уточняется, что уже в квитанциях за октябрь плата за отопление для жителей аварийных домов будет снижена на 50%. Все издержки компенсируют за счет областного бюджета.

На сегодня на Сахалине и Курилах официально признано аварийным более 420 тыс. кв. м жилья.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская область
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