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Северный Кавказ

Объем введенного жилья в Ингушетии за восемь месяцев вырос на 20,6%

С начала года в республике построили 315 квартир

МАГАС, 2 октября. /ТАСС/. Объем ввода жилья в Ингушетии в первые восемь месяцев 2019 года вырос на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщается в среду на сайте Федеральной службы государственной статистики по СКФО.

"С января по август 2019 года предприятиями и организациями за счет всех источников финансирования на территории республики построено 315 новых квартир, площадь всего построенного жилья составила 81,7 тыс. кв. метров, что на 13,9 тыс. кв. м [на 20,6%] больше аналогичного уровня 2018 года", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за первые восемь месяцев стоимость строительных работ составила 4,42 млрд рублей. Это на 36,4% больше, чем в январе-августе прошлого года.

Как отмечается в сообщении, населением за свой счет и с помощью кредитов построено 346 собственных дома площадью 58,5 тыс. кв. метров, что на 6,5 тыс. кв. м меньше января-августа 2018 года. На индивидуальных застройщиков приходится 71,7% общего введенного жиля в регионе.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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