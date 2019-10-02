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Минстрой рассчитывает на продолжение роста объемов строительства жилья в России

Как сообщил глава ведомства Владимир Якушев, по состоянию на 1 сентября ввод жилья с начала 2019 года составил 42,3 млн кв. м

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Минстрой рассчитывает на продолжение роста объемов строительства жилья в России, сообщил в среду министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на Всероссийском совещании "Нацпроекты: приоритеты государства и возможности развития".

"Отрасль демонстрирует рост впервые после 2015 года. Мы вышли на повышающий тренд. Думаю, он сохранится", - сказал министр.

Якушев напомнил, что, по состоянию на 1 сентября, ввод жилья с начала года составил 42,3 млн кв. м, что на 7,9% выше аналогичного периода прошлого года, но ниже цифр, запланированных в национальном проекте. "Тем не менее, положительная динамика есть", - подчеркнул он.

По словам министра, ввод жилья - одна из главных задач нацпроекта "Жилье и городская среда". Он отметил, что Минстрой готов оказать поддержку субъектам федерации с низкой маржинальностью строительства. "Не стесняйтесь задавать нам вопросы, подключайте министерство строительства. Мы готовы оказывать полную поддержку", - обратился министр к сидящим в зале главам субъектам РФ и руководителям региональных органов власти. Он также напомнил, что застройщики могут обращаться в конфликтную комиссию, которая действует при ведомстве.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

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