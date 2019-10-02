Медведев отметил важность целевого использования земель из-под расселяемых аварийных домов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о мерах, которые правительство собирается принять для закрепления целевого использования земель из-под расселяемых аварийных домов. Кабинет министров на очередном заседании 2 октября рассматривает соответствующие поправки закон о Фонде ЖКХ.

"Поправки в закон о Фонде ЖКХ закрепляют принцип целевого использования земли из-под расселяемых аварийных домов, чтобы не было соблазнов отдавать эту землю просто под коммерческую застройку", - сказал премьер-министр, открывая заседание правительства. Он пояснил, что документ предусматривает расширение направлений, куда можно направить средства Фонда. "Это и льготная ипотека, и социальные выплаты", - уточнил он.

Говоря о ликвидации аварийного жилого фонда, Медведев отметил поправки, вынесенные на обсуждение правительства, которые должны усовершенствовать действующие механизмы переселения людей из непригодных для жизни домов. "Поправки в Жилищный кодекс среди прочего подразумевают, что органы государственной власти в области жилищных отношений получат право определять основание, порядок и критерии для признания многоквартирного дома аварийным. Пока такие критерии у нас плавают", - сказал Медведев, добавив, что региональные власти могут устанавливать дополнительные меры социальной поддержки при переселении из аварийного жилья, если оно является единственным. Помощь может быть оказана в виде субсидии, которая покроет часть расходов на ипотеку. Регионы на свой выбор также могут использовать другие механизмы.