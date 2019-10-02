Число введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в Подмосковье выросло в 18 раз

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Более 18,5 тыс. индивидуальных жилых домов ввели в эксплуатацию в Московской области за девять месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года ввод жилья вырос в 18 раз. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

"За девять месяцев 2019 года в Московской области введено в эксплуатацию 18508 индивидуальных жилых домов. В аналогичном периоде 2018 года этот показатель составлял 1023 жилых дома, количество введенных в эксплуатацию жилых домов выросло в 18 раз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за текущий период около 300 тыс. кв. м индивидуального жилья было построено в Истре, в городском округе Одинцово возведено порядка 290 тыс. кв. м. В Солнечногорском округе за девять месяцев сдано почти 250 тыс. кв. м в составе индивидуальных жилых домов.

"Во-первых, с переходом услуг в электронный вид стало значительно проще подавать уведомления, заявителям доступны ознакомительные материалы, презентации по вопросам получения услуги, а также можно получить онлайн-консультацию о порядке предоставления услуги или поучаствовать в вебинаре. Во-вторых, такая динамика связана с тем, что после 3 августа 2018 года была значительно упрощена процедура оформления индивидуального жилищного строительства", - приводятся в сообщении слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.

Как уточнили в министерстве, всего в Подмосковье с начала года введено в эксплуатацию около 3 млн. кв. м жилья в составе индивидуальных жилых домов.