"ДОМ.РФ" завершит долгострои в Приморье за счет банкротства строительных компаний

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. Акционерное общество "ДОМ.РФ" создало в Приморском крае подразделение, которое займется вопросами завершения строительства проблемных домов за федеральные деньги через банкротство не справившихся с задачей строительных компаний. Об этом в четверг сообщает пресс-служба администрации края.

В июне 2019 года были внесены изменения в некоторые федеральные законы, регулирующие работу по проблеме долевого строительства, в частности, позволив завершать в регионах возведение домов за счет федеральных средств. Основой для выделения денег считается признание компании-застройщика банкротом.

"АО "ДОМ.РФ" создало региональную организацию в Приморском крае. Новая структура займется завершением строительства проблемных домов в регионе за счет средств из федерального бюджета путем банкротства компаний застройщиков, которые не выполнили своих обязательств", - говорится в распространенном сообщении.

В настоящее время в Приморье на использование федерального финансирования для достройки заявлены дома на улицах Хасанская и Куйбышева-Горького в Артеме, на Пихтовой, Славянской и Иртышской во Владивостоке, а также на улицах Крестьянская и Выгонная в Уссурийске.

Федеральный фонд будет брать деньги из федерального и краевого бюджетов в соотношении 88% на 12% соответственно. В 2019 году из казны Приморья на помощь обманутым дольщикам было выделено более 1,5 млрд рублей, куда входит субсидия фонду поддержки обманутым дольщикам Приморского края (региональная структура, занимающаяся проблемными домами) в размере 750 млн рублей. На эти средства фонд к концу 2019 года завершит строительство как минимум пяти проблемных домов.

По результатам экспертизы и проведения сметы объектов на завершение строительства проблемных объектов в 2020 году необходимо еще 2,6 млрд рублей.