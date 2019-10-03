В Минстрое считают, что рейтинг качества городской среды укажет на точки роста городов

УФА, 3 октября. /ТАСС/. Итоги первого подсчета индекса качества городской среды в 2019 году покажут проблемные места в выполнении национальных проектов в российских городах, считает глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

"В первый год мы будем им [индексом] недовольны, но зато увидим, где у нас "красная зона" в выполнении нацпроектов. Мы нацелены именно на то, чтобы в этом разобраться", - сказал он во время рабочей поездки в Башкирию.

Рост качества городской среды в России - это одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда", напомнил министр. Для оценки этого параметра правительство в 2019 году утвердило индекс качества городской среды, который состоит из 36 параметров. Предполагается, что он позволит оценить не только вопросы благоустройства, но и то, как выполнение всех национальных проектов в каждом городе улучшает жизнь граждан, добавил глава министерства.

Якушев также отметил, что при подсчете индекса будут необходимы центры компетенций в области городской среды, которые сейчас создаются в регионах.

Индекс качества городской среды включает вопросы благоустройства и озеленения, формирования комфортной жилой застройки, обеспечения безопасности, применение цифровых технологий в городском хозяйстве, улучшение экологической обстановки и формирование доступной среды для маломобильных граждан.