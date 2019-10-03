"Ростелеком" вновь стал поставщиком цифровых услуг для Единого госреестра недвижимости

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило "Ростелеком" единственным поставщиком цифровых услуг, осуществляемых Росреестром для системы Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) еще на два года - в 2020-2021 годы. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Определить ПАО "Ростелеком" единственным исполнителем осуществляемых Росреестром в 2020-2021 гг. закупок услуг по предоставлению вычислительных и сетевых ресурсов центра обработки данных для обеспечения функционирования госинформсистемы ведения ЕГРН", - говорится в тексте распоряжения.

Также документом устанавливается, что "Ростелеком" может привлечь к исполнению субподрядчиков, соисполнителей, при условии, что компания самостоятельно выполнит не менее 10% совокупного объема стоимости госконтракта.