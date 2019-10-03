Минстрой предложил субсидировать расселяющих аварийное жилье застройщиков

УФА, 3 октября. /ТАСС/. Минстрой РФ предложил субсидировать компании, занимающиеся расселением аварийного жилья и развитием застроенных территорий. Об этом по итогам встречи с застройщиками в Уфе сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

По его словам, ведомство подготовило соответствующие поправки в закон о Фонде содействия реформированию ЖКХ (185-ФЗ). Минстрой рассчитывает, что Госдума рассмотрит его до Нового года.

"Для привлечения внебюджетных средств на расселение аварийных домов, предлагается следующее. За счет региональных программ по расселению, софинансруемых через Фонд ЖКХ, предусмотреть возможность предоставления субсидий лицам, заключившим с органом местного самоуправления договоры о развитии застроенных территорий. Такие субсидии должны иметь целевое назначение и использоваться на расселение граждан, проживающих в аварийных домах, находящихся на подлежащей развитию площадке",- сказал министр.

На встрече с застройщиками Якушев также отметил, что в ближайшее время Минстрой намерен возобновить обсуждение законодательных норм, касающихся изъятия недвижимости для реализации программ комплексного развития территорий. Соответствующие поправки предполагалось внести в Градостроительный и Земельный кодексы, однако депутаты Госдумы исключили их из текста перед вторым чтением законопроекта.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Как следует из документа, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв.м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья - 530,9 тыс. кв.м. При этом в паспорте нацпроекта говорится, что эти показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годах. Также в документе отмечено, что к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда. При этом планируется уточнение критериев признания домов аварийными и ввод понятия ветхих домов. Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.