Уровень собираемости взносов на капремонт на начало октября 2019 года достиг 95%

УФА, 4 октября. /ТАСС/. Уровень собираемости взносов на выполнение капитального ремонта в России на начало октября достиг 95%, сообщил в пятницу глава Минстроя России Владимир Якушев на пленарном заседании расширенной стратегической сессии по развитию ЖКХ в Уфе.

"Уровень собираемости взносов граждан - 95%. Это говорит об эффективности программы и доверии жителей к ней", - сказал он.

Якушев отметил, что за шесть лет проведен капитальный ремонт 500 тыс. конструктивных элементов в 150 тыс. многоквартирных домов, улучшены условия проживания 20 млн жителей.

"Граждане действительно поверили в эту программу. Собираемость, конечно, у нас очень высокая. За восемь месяцев 2019 года собрано почти 128,5 млн рублей", - подтвердил генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин. Он добавил, что, тем не менее, совокупная задолженность населения по взносам подходит к 100 млрд рублей. "Исковые заявления поданы на 10% от этой суммы", - уточнил Цицин на пленарном заседании.

Система региональных программ капремонта запущена в 2014 году. В региональные программы капитального ремонта включены около 734 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2,6 млрд кв. м, в них проживает 63% населения страны.

Как следует из норм Жилищного кодекса, собственники жилья в России вправе выбрать один из следующих способов формирования фонда капитального ремонта: перечисление взносов на капремонт на специальный счет дома или же региональному оператору капремонта по принципу "общего котла".