Минстрой предложил регионам делиться опытом цифровизации в сфере ЖКХ

УФА, 4 октября. /ТАСС/. Минстрой предложил регионам делиться друг с другом опытом цифровизации в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), сообщил в пятницу глава ведомства Владимир Якушев на пленарном заседании расширенной стратегической сессии по развитию ЖКХ в Уфе.

"Предлагаю регионам делиться друг с другом опытом цифровизации ЖКХ. Например, Москва достаточно продвинулась в этом вопросе не только с точки зрения России, но и на международном уровне. Причем они готовы делиться большим количеством цифровых сервисов бесплатно с субъектами. Следующий региональный день будет проходить у них", - сказал министр.

Он напомнил, что министерство начало практику проведения ведомственных дней в субъектах РФ. Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, очередной день Минстроя пройдет в мэрии Москвы.

Вице-мэр Москвы Петр Бирюков 2 октября в ходе третьего международного форума "Российская энергетическая неделя" сообщал, что Москва опережает другие регионы РФ по уровню цифровизации. По его данным, потребление газа за счет применения "умных" цифровых технологий сократилось в столице за девять лет более чем на 30%. Он также отмечал, что когда-то потери на электросетях в Москве составляли более 8%, сегодня - 5,3%.