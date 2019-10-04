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ЦБ обеспокоен ростом цен на жилье

В Банке России сообщили о 7%-ом росте цен на первичном рынке

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Рост жилищного строительства должен идти с ростом ипотечного кредитования, это приводит к повышению цен на жилье, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая в Совете Федерации.

"Важно, чтобы строительство жилья также росло, иначе тот рост ипотеки, который есть, выльется в рост цен. В этом году мы уже наблюдаем 7%-ый рост цен на первичном рынке, и за этой ситуацией нужно следить", - сказала она.

Юдаева отметила, что регулятор ожидает ежегодный рост рынка ипотечного кредитования на уровне 20%.

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