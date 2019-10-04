Минстрой предложил досрочно освободить от избыточных разрешений новостройки с эскроу

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минстрой России предложил упростить требования для застройщиков, которые перешли на продажи своих строящихся домов через счета эскроу. Об этом сообщил в пятницу замглавы министерства Никита Стасишин, выступая на совещании по вопросам долевого строительства под председательством вице-премьера РФ Виталия Мутко.

"Мы заключение на соответствие по эскроу-счетам оставили на два года. Но уже видим, что это требование можно отменить уже в осеннюю сессию во всех регионах при переходе на эскроу", - сказал он. Стасишин допустил, что это требование может остаться только для застройщиков Москвы.

Согласно закону о долевом строительстве, с 1 января 2017 года застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить заключение о соответствии, поскольку без предоставления этого документа Росреестр не имеет права регистрировать первый договор долевого участия, следует из требований законодательства.

Стасишин отметил, что, если новостройка возводится на деньги банка, а средства дольщиков защищены на счетах эскроу, то требование о получении заключения о соответствии становится избыточным и тормозит выдачу кредитов. "Порой банки готовы выдать проектное финансирование, но у них условие - получение заключения на соответствие", - добавил он.

Замминистра также отметил, что, по данным Минстроя, ряд проектов долевого строительства, которые имели право возводиться по старой схеме прямого привлечения средств дольщиков, все равно перешли на продажи через эскроу. "Люди уже стали разбираться, и эскроу - это маркетинговое преимущество", - считает он.

Требование о новой модели финансирования долевого строительства является частью нацпроекта "Жилье и городская среда".