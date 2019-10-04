Мутко заявил, что газоснабжающие организации не смогут отказать застройщикам в подключении

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Застройщики жилых микрорайонов больше не будут получать от газоснабжающих организаций отказы в подключении новых микрорайонов. Об этом заявил в пятницу вице-премьер Виталий Мутко в ходе совещания с застройщиками.

"Мы на последнем заседании правительства внесли изменения в ряд документов, и теперь газоснабжающие организации не будут иметь права отказывать, потому что нет мощности, а должны будут предложить программу, как ее обеспечить", - сказал Мутко.

Зампред правительства добавил, что эта обязанность возлагается на поставщиков ресурсов, в случае, если регион совместно с застройщиком разработал проект планировки территории, предусматривающий строительство жилья.

Опыт Москвы

Мутко считает, что опыт Москвы в освоении промзон будет востребован в российских регионах.

До начала совещания зампред правительства осмотрел ход строительства жилого комплекса "Зиларт" и парк "Тюфелева роща" на месте бывшего автозавода ЗИЛ.

"Уникальный проект, в котором мы находимся, - это крупнейший в России, даже в Европе [проект освоения промышленной зоны]. Механизм, который правительство Москвы с застройщиком [группой ЛСР] реализовали, уникален, и такие просьбы уже есть по Красноярскому краю, по Нижегородской области, по Пермскому краю. Там меньше объемы, но есть необходимость комплексного освоения промышленных территорий", - сказал он.

Застройка территории ЗИЛа - крупнейший в Европе проект реорганизации бывшей промышленной зоны площадью около 400 га. В новом городском районе будет жилье, социальные и общественно-деловые объекты. Территорию благоустроят и озеленят. Работы затронут также набережные Москвы-реки. В настоящее время в освоении промзоны участвуют девелоперские компании "Группа ЛСР" и Etalon Group.

Etalon в середине августа консолидировал 100% "Лидер-Инвеста", который является одним из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости и занимается реализацией проектов точечной застройки и комплексного освоения территории комфорт, бизнес и премиум класса.

По данным Единого реестра застройщиков, группа ЛСР занимает второе место среди российских девелоперов по объемам текущего строительства. По данным на 1 августа 2019 года, компания возводит 4,2 млн кв. м недвижимости.